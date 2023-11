Hôtel des Deux Mondes à Fontaine Café théâtre La guinguette Fontaine, 9 décembre 2023T 20:30, Fontaine.

https://theatreguinguette.wixsite.com/laguinguette/h%C3%B4teldesdeuxmondes

Hôtel des Deux Mondes

Aucun client ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des deux mondes.

Tous ignorent quand ils pourront en repartir, ni vers quelle destination.

L’énigmatique docteur S. chargé d’accompagner leur séjour ne fait que rendre plus aiguës les questions de ses hôtes.

Un suspense entre rêve et réalité, vie et mort, comédie et tragédie.

Informations

Une pièce de : Eric-Emmanuel Schmitt

Mise en scène : Laure Pinatel

Avec : Marieke Commere, Isabelle Joubert, Joran Fallot, Brice Maurin, Cécile Péraud, Denis Roudil, Wilfrid Serpollet, Marc Vidal

Par : Interlude et Cie

Tout public (à partir de 12 ans)

Durée : 1h40

Avis du public :

J’ai découvert cette pièce à ce moment là, et j’ai adoré l’histoire, j’ai été entièrement captivée par vos jeux d’acteur, je me suis attachée rapidement aux personnages, c’était super !!

(Avis 29/12/2021)

Merci pour ce spectacle tour à tour drôle, poétique, émouvant, inspirant et réconfortant magnifiquement interprété par une troupe de comédien(es) talentueux et complices. Mention spéciale à la prestation scintillante du Docteur S bluffante dans un rôle qui lui sied à merveille.

Je n’ai pas vu le temps passer.

(Avis 29/11/2021)

Merci pour ce bon moment de spectacle ô combien vivant !

Félicitations à toute l’équipe pour la qualité atteinte.

(Avis 14/11/2021)

Un formidable moment !

Tout était excellent la mise en scène, les acteurs tous excellents et le public présent semble comme moi avoir beaucoup apprécié.

Sans oublier la profondeur du texte de E.E. Schmitt. Si l’occasion se présente à vous courez-y sans crainte c’est une très belle pièce et vraiment une belle réussite ! ! !

(Avis 04/10/2020)

Magnifique, superbe interprétation, mise en scene très originale. Un tres bon moment passé.

(Avis 01/02/2020)

Un petit bijou théâtral !

Mise en scène originale, scénographie topissime ! Beau texte, bien servi, tout y est !

Embarqués dans un univers voluptueux d’un esthétisme incroyable, avec des personnages attachants, on ne voit pas le temps passer.

Courrez-y ! Vous ne regretterez pas cette élégante parenthèse entre 2 mondes où se mêlent suspense, rire et émotion.

(Avis 27/01/2020)

Une pièce qui soutient la réflexion sur ce qui conduit nos vies.

Compliments pour la justesse du jeu, la présence des comédiens, qu’ils aient ou non du texte, pour la créativité et la poésie du décor et des costumes.

Un moment précieux.

(Avis 26/01/2020)

Merci à tous pour cette superbe interprétation !

Un sans faute pour un moment d’émotions, de rire et de réflexion…

(Avis 26/01/2020)

Café théâtre La guinguette 80 avenue du Vercors 38600 fontaine Fontaine 38600 Isère