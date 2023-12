Visite guidée: Goûter la ville: Heurtoirs et Ferronneries Fontaine Bayonne, 10 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 16:30:00

Un goûter dans un hôtel particulier unique va vous plonger dans un décor exceptionnel… En préambule, levez-les yeux sur les façades. Fenêtres, portes, heurtoirs, balconnets et mille autres détails animent l’architecture… Vous apprenez à regarder ce patrimoine et au cours du goûter, vous jouez à reconstituer vos propres éléments de décors..

Un goûter dans un hôtel particulier unique va vous plonger dans un décor exceptionnel… En préambule, levez-les yeux sur les façades. Fenêtres, portes, heurtoirs, balconnets et mille autres détails animent l’architecture… Vous apprenez à regarder ce patrimoine et au cours du goûter, vous jouez à reconstituer vos propres éléments de décors.

Un goûter dans un hôtel particulier unique va vous plonger dans un décor exceptionnel… En préambule, levez-les yeux sur les façades. Fenêtres, portes, heurtoirs, balconnets et mille autres détails animent l’architecture… Vous apprenez à regarder ce patrimoine et au cours du goûter, vous jouez à reconstituer vos propres éléments de décors.

EUR.

Fontaine Place Louis Pasteur

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Bayonne