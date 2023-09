Visite guidée: Goûter la ville: Heurtoirs et Ferronneries Fontaine Bayonne, 23 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Un goûter dans un hôtel particulier unique va vous plonger dans un décor exceptionnel… En préambule, levez-les yeux sur les façades. Fenêtres, portes, heurtoirs, balconnets et mille autres détails animent l’architecture… Vous apprenez à regarder ce patrimoine et au cours du goûter, vous jouez à reconstituer vos propres éléments de décors..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 16:30:00. EUR.

Fontaine Place Louis Pasteur

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A tea party in a unique mansion will plunge you into an exceptional setting… As a preamble, raise your eyes on the facades. Windows, doors, knockers, balconies and a thousand other details animate the architecture… You will learn to look at this heritage and during the snack, you will play to reconstitute your own elements of decor.

Una fiesta de té en una mansión única le sumergirá en un entorno excepcional… Como preámbulo, mira las fachadas. Ventanas, puertas, aldabas, balcones y mil detalles más animan la arquitectura… Aprenderás a mirar este patrimonio y durante la merienda jugarás a reconstruir tus propios elementos de la decoración.

Ein Imbiss in einem einzigartigen Stadthaus wird Sie in eine außergewöhnliche Umgebung eintauchen lassen… Lassen Sie Ihren Blick zunächst über die Fassaden schweifen. Fenster, Türen, Türklopfer, Balkonkästen und tausend andere Details beleben die Architektur… Sie lernen, dieses Erbe zu betrachten, und während des Snacks spielen Sie, um Ihre eigenen Dekorelemente zu rekonstruieren.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bayonne