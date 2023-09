Soirée Foodtruck et retransmission du match de Rugby pour le Fascinant Week-end Font-Vidal Juillac, 20 octobre 2023, Juillac.

Juillac,Gironde

Une soirée Foodtruck et demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby à l’occasion du Fascinant Week-end. Un grand écran, de quoi manger, et de quoi boire un coup … un moment de partage dans un cadre chaleureux pour vivre deux temps fort du vignoble en un ! Avec un peu de chance il fera même beau !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 00:00:00. EUR.

Font-Vidal

Juillac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A Foodtruck evening and Rugby World Cup semi-final at Fascinant Weekend. A big screen, plenty to eat and drink … a moment of sharing in a warm setting to experience two vineyard highlights in one! With a bit of luck, the weather will even be fine!

Una velada Foodtruck y la semifinal de la Copa del Mundo de Rugby en el Fascinant Weekend. Una gran pantalla, mucho que comer y beber… ¡un momento para compartir en un ambiente cálido y vivir dos momentos estelares del viñedo en uno! Con un poco de suerte, ¡hasta hará buen tiempo!

Ein Foodtruck-Abend und das Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft anlässlich des Fascinant Week-end. Ein großer Bildschirm, etwas zu essen und etwas zu trinken … ein Moment des Teilens in einem gemütlichen Rahmen, um zwei Höhepunkte des Weinbergs in einem zu erleben! Mit etwas Glück wird es sogar schön!

