Château Font-Vidal – Coupe du Monde de Rugby 2023 Font-Vidal Juillac, 8 septembre 2023, Juillac.

Juillac,Gironde

Certaines retransmissions seront l’occasion d’une soirée Foodtruck dans la lignée des Jeudis de Font-Vidal que nous faisons depuis 3 ans.

Vendredi 08/09 – Restauration sur place avec « le boucher à Font-Vidal ».

La boucherie Pervieux de Port-Sainte-Foy viendra vous proposer une sélection de viandes et burgers/frites . Réservation nécessaire..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

Font-Vidal

Juillac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Some broadcasts will be the occasion for a Foodtruck evening, in the tradition of the Jeudis de Font-Vidal that we’ve been doing for the past 3 years.

Friday 08/09 – On-site catering with « le boucher à Font-Vidal ».

The Pervieux butcher’s shop from Port-Sainte-Foy will offer a selection of meats and burgers/frites. Reservations required.

Algunas de las retransmisiones serán la ocasión de una velada Foodtruck en la tradición de los Jeudis de Font-Vidal que venimos realizando desde hace 3 años.

Viernes 08/09 – Catering in situ con « le boucher à Font-Vidal ».

Los carniceros Pervieux de Port-Sainte-Foy ofrecerán una selección de carnes y hamburguesas/frituras. Reserva obligatoria.

Einige Übertragungen werden Anlass für einen Foodtruck-Abend in der Tradition der Jeudis de Font-Vidal sein, die wir seit drei Jahren veranstalten.

Freitag, 08.09. – Verpflegung vor Ort mit « le boucher à Font-Vidal ».

Die Metzgerei Pervieux aus Port-Sainte-Foy wird Ihnen eine Auswahl an Fleischgerichten und Burgern/Pommes frites anbieten. Reservierung erforderlich.

