Vercors Quest 2024 : course de traineaux à chiens Font D’Urle Bouvante, 26 janvier 2023, Bouvante.

Bouvante,Drôme

Jusqu’à 80 attelages viendront en découdre sur les pistes préparées par les Stations de la Drôme pour savoir qui est le meilleur. Leurs chiens nordiques pure race, sont de véritables athlètes, entraînés ! Il est certain, le spectacle sera au rendez-vous..

2023-01-26 fin : 2023-01-28 . .

Font D’Urle

Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Up to 80 teams will compete on the tracks prepared by the Stations de la Drôme to see who is the best. Their purebred Nordic dogs are real athletes, trained! It is certain that the show will be there.

Hasta 80 equipos competirán en las pistas preparadas por las estaciones de la Drôme para ver quién es el mejor. Sus perros nórdicos de pura raza son verdaderos atletas, ¡entrenados! Es seguro que el espectáculo estará allí.

Bis zu 80 Gespanne werden auf den von den Skiorten der Drôme präparierten Pisten gegeneinander antreten, um herauszufinden, wer der Beste ist. Ihre reinrassigen nordischen Hunde sind echte Athleten, die trainiert werden! Es ist sicher, dass es ein Spektakel geben wird.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme