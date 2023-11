Une Soirée avec les Mikados – Compagnie les Mikados Salle du Trépadé Catégories d’Évènement: Fonsorbes

Une Soirée avec les Mikados – Compagnie les Mikados Salle du Trépadé, 2 décembre 2023, FONSORBES. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. La troupe de dix artistes amateurs dont un fonsorbais, est avide de faire découvrir l'improvisation. Dans ce spectacle, le public propose des mots, lieux, situations, au maître de cérémonie et aux acteurs. Tout est improvisé, chaque spectacle est unique. Les MIKADOS, prenez-les, jetez-les sur une scène et place au jeu ! Un spectacle dynamique qui se déroule à un rythme effréné provocant des situations cocasses au gré de l'inspiration des artistes !Mise en scène : Éric ABRIALDurée 1h15 sans entracteTout publicThéâtre

Salle du Trépadé FONSORBES place du Trépadé Haute-Garonne

