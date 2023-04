Vide-Grenier Fons Fons Catégories d’Évènement: Fons

Lot

Vide-Grenier, 23 avril 2023, Fons Fons. Fons ,Lot , Fons Vide-Grenier Grand Rue du Village Fons Lot

2023-04-23 08:00:00 08:00:00 – 2023-04-23 18:00:00 18:00:00 Fons

Lot Fons . 2€ le mètre linéaire

Restauration sur place

Organisé par l’association « c’est pour demain » Venez Chiner dès l’aube au bord de la Dourmelle.

Restauration et buvette sur place. +33 6 76 60 17 45 association c’est pour demain

Fons

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Fons, Lot Autres Lieu Fons Adresse Grand Rue du Village Fons Lot Ville Fons Fons Departement Lot Tarif Lieu Ville Fons

Fons Fons Fons Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fons fons/

Vide-Grenier 2023-04-23 was last modified: by Vide-Grenier Fons 23 avril 2023 Fons Grand Rue du Village Fons Lot Lot

Fons Fons Lot