Biodyvin Dégustation des Primeurs de Bordeaux St Emilion Fonroque Catégories d’Évènement: Dordogne

Fonroque

Biodyvin Dégustation des Primeurs de Bordeaux St Emilion, 26 avril 2023 10:00, Fonroque. 40 vignerons certifiés en biodynamie venus de toute la France afin de vous proposer leur millésime 2022 et plus encore ! 26 et 27 avril 1

https://my.weezevent.com/biodyvin-primeurs-st-emilion-2023 St Emilion Fonroque 33 330 Fonroque 24500 Dordogne

Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Dordogne, Fonroque Autres Lieu St Emilion Adresse Fonroque 33 330 Ville Fonroque Departement Dordogne Lieu Ville St Emilion Fonroque

St Emilion Fonroque Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fonroque/

Biodyvin Dégustation des Primeurs de Bordeaux St Emilion 2023-04-26 was last modified: by Biodyvin Dégustation des Primeurs de Bordeaux St Emilion St Emilion 26 avril 2023 10:00 St Emilion Fonroque

Fonroque Dordogne