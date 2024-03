FONKY FESTIVAL DE MARS Cabaret Aleatoire Marseille, vendredi 12 avril 2024.

FONKY FESTIVAL DE MARS ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 20h00 Cabaret Aleatoire A partir de 19,26€

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T01:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T01:00:00+02:00

LE FONKY FESTIVAL DE MARS

Les 12 et 13 avril 2024 aura lieu la 1ère édition du seul festival 100% rap marseillais !

Au programme : 2 jours de concert au Cabaret Aléatoire au coeur de la Friche de la Belle de Mai. A l’affiche, des artistes de la cité phocéenne de toutes les générations.

Le tout orchestré par K-MELEON accompagné aux platines par DJ Lina, Dj Kamel Knight, DJ Soon, Dj Big Chris, Dj Riddle et bien sûr DJ Djel, membre fondateur de la Fonky Family et organisateur du festival!

En plus d’un plateau de rappeurs jamais réunis jusqu’à présent, Le Fonky Festival de Mars va mettre plusieurs disciplines du Hip-Hop marseillais à l’honneur. Le graff avec une session Live Graffiti avec le crew des TKO, la danse avec un Contest de Danse Hip hop organisé par la Compagnie Les Sancho et le rap avec un contest pour désigner le meilleur MC du festival !

Cette 1ère édition sera parrainée par le rappeur de Sète, Demi-Portion, qui partage les mêmes valeurs et incarne l’indépendance dans le rap français !

Il y aura également des surprises et de nombreux partenaires qui se joindront à nous pour créer une vraie fête du Hip Hop Marseillais !

Alors rendez-vous les 12 et 13 avril prochain pour écrire le 1er chapitre tous ensemble !

PROGRAMMATION:

STONY STONE • GHETTO PHÉNOMÈNE • 3ÈME OEIL • SO LA ZONE • FAF LA RAGE • RELO • PUISSANCE NORD • KALASH L’AFRO • MUGE KNIGHT • R.E.D.K • LANTIDOTE • SOUMEYA • AL IMAN STAFF • HOLLIS L’INFAME • LANSKY NAMEK • BOY • HERMANO SALVATORE • 2 BANG • STONE BLACK • RAGER • ALLEN AKINO • MAKIAVEL • HEYTHEM • DJ SOON • DJ LINA • DJ KAMEL NIGHT • DJ RIDDLE • DJ BIG CHRIS

✶ PASS JOUR EARLY – 18€

✷ PASS JOUR REGULAR – 21€

✷ PASS JOUR LATE – 25€

✷ PASS 2 JOURS EARLY – 34€

✷ PASS 2 JOURS REGULAR – 39€

✷ PASS 2 JOURS LATE – 48€

+ frais de loc

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur