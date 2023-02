FONK LEGACY SALLE L’EOLIENNE, 3 mars 2023, ARNAGE.

FONK LEGACY SALLE L’EOLIENNE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

ESPACE CULTUTRL L’EOLIENNE (L-1-1110449,2-1110450,3-1110451) Présente : ce spectacle . Chorégraphiée par Mourad EL MRINI et Nicolas BEAUNAY,la pièce ‘‘ Fonk Legacy ’’, véritable hommage au Funk,exprime dans la révolte, la tension et l’espoir, l’urgence del’âme blessée à libérer son corps par la danse…C’est pour redonner ses lettres de noblesse à un héritageincroyablement dense et varié que la compagnie FonkLegacy a voulu créer ce spectacle éponyme. Les deuxdanseurs remettent à l’honneur tous ces artistes intemporelsqui ont su donner une impulsion à un courant musical quijusqu’à présent évoquait mélancolie et souffrance du passé,pour laisser place à des sons beaucoup plus frénétiques etfestifs.En reproduisant avec le plus d’authenticité possible leclimat socio-culturel associé aux genres, ‘‘ Fonk Legacy ’’nous propose un long voyage à travers le temps, du Jazzau Funk , en passant par le Rythm ‘& Tap , le Swing et laSoul…Numéro accès PMR : 02 43 21 46 50

SALLE L’EOLIENNE ARNAGE 67 rue des Collèges Sarthe

Numéro accès PMR : 02 43 21 46 50

