Week-end Detox 19 – 21 janvier 2024 Fongravey, piscine, médiathèque

Début : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T20:30:00+01:00

Rendez-vous à la Vacherie, la piscine, au parc de Majolan et à Tanaïs !

Le week-end parfait pour se remettre en forme après les fêtes de fin d’année ! Conférences, sports et bien-être au rendez-vous .

Chaque activité est gratuite* et sur inscription avant le vendredi 19/01 à 16h par mail à agenda21@villeblanquefort.fr

en indiquant : l’activité choisie, le jour et l’heure, votre nom, prénom et âge, votre numéro de téléphone et le nom de votre commune.

Cette année La Maison des Jardiniers (parc de Majolan) se joint à ce programme et propose un menu spécial détox !

Bon à savoir : dans une volonté de sobriété la Vacherie sera peu chauffée, venez avec des vêtements adaptés aux conditions et à la pratique des activités.

*Sauf pour les activités de la piscine (tarif habituel)

VENDREDI 19 JANVIER

à la Vacherie

18h-19h Exploration du mouvement dansé, dès 6 ans

Espace bienveillant pour s’exprimer autrement qu’avec des mots, s’ouvrir aux mouvements et à la créativité dans le partage et la musicalité.

19h30-21h atelier & conférence sur le thème de la « digital détox »

Avec Le P’tit Fil de la médiathèque

SAMEDI 20 JANVIER

à la Vacherie

10h-11h atelier parents-enfants De 6 mois à 3 ans

La musique pour les tout-petits.

11h-12h pilate, dès 16 ans

13h30-14h30 automassage

14h30-15h30 méditation, dès 18 ans

17h30-18h30 Exploration du mouvement dansé, dès 6 ans.

19h-20h30 Atelier & conférence sur le thème de la musicothérapie.

au parc de Majolan

10h-11h Qi Gong, dès 17 ans

Gymnastique traditionnelle chinoise basée sur la respiration

et les mouvements lents.

à la Maison des Jardiniers (Majolan)

16h-17h30 cours de cuisine détox & dégustation, dès 6 ans.

à la piscine de Fongravey

17h15-18h aquazen, dès 16 ans

Prix d’une entrée classique.

18h-18h45 Aquabike, dès 16 ans

Prix d’une entrée classique.

DIMANCHE 21 JANVIER

au parc de Majolan

10h-11h Qi Gong, dès 17 ans

à la piscine de Fongravey

10h-11h aquazen, dès 16 ans

Prix d’une entrée classique.

17h30-18h30 Aquagym, dès 16 ans

Prix d’une entrée classique.

à la Vacherie

11h-12h pilate

13h30-14h30 « atelier tisanes, pour bien utiliser les plantes aromatiques et médicinales locales ».

16h30-17h30 automassage

17h30-18h30 méditation, dès 18 ans

19h-20h30 Atelier & conférence sur le thème de l’attitude positive.

à Tanaïs

15h-16h Marche sensorielle (méditation)

à la Maison des Jardiniers (Majolan)

14h30-16h cours de cuisine détox & dégustation, dès 6 ans

Chaque activité est gratuite* et sur inscription avant le vendredi 19/01

Fongravey, piscine, médiathèque Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Week-end detox