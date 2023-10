Halloween à la Filature de Laine de Belvès Fongauffier Monplaisant, 23 octobre 2023, Monplaisant.

Monplaisant,Dordogne

Fabrique un talisman contre les forces occultes de la nuit d’Halloween.

A la filature quelque chose se prépare, quelque chose menace !

Des bruits entre les machines, des grincements de chaines, des bruissements d’ailes, des mouvements rapides aperçus du coin de l’œil….

2023-10-23

Fongauffier

Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Make a talisman against the occult forces of Halloween night.

Something is brewing at the spinning mill, something is threatening!

Noises between machines, chains creaking, wings rustling, rapid movements glimpsed from the corner of the eye?

Haz un talismán para ahuyentar a las fuerzas ocultas de la noche de Halloween.

En la hilandería, algo se cuece, algo amenaza

¿Ruidos entre las máquinas, chirridos de cadenas, crujidos de alas, movimientos rápidos vislumbrados con el rabillo del ojo?

Stelle einen Talisman gegen die okkulten Kräfte der Halloween-Nacht her.

In der Spinnerei braut sich etwas zusammen, etwas droht!

Die Geräusche zwischen den Maschinen, das Quietschen von Ketten, das Rascheln von Flügeln, schnelle Bewegungen aus den Augenwinkeln?

