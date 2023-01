Fondue géante Pontarlier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs EUR 20 20 Au profit de l’association ADOT 25 dont le rôle est de favoriser la sensibilisation au don d’organes et de tissus.

Soirée dansante animée par le groupe « Hot Beer ».

Menu : fondue, jambon salade et apéritif offert.

Billets en vente au magasin Autour de Bébé (zone commerciale de Doubs). +33 3 81 46 64 05 Pontarlier

