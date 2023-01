Fondue géante Frasne Frasne Frasne Catégories d’Évènement: Doubs

Frasne

Fondue géante Frasne, 18 février 2023, Frasne Frasne. Fondue géante Salle des Fêtes Frasne Doubs

2023-02-18 – 2023-02-18 Frasne

Doubs Frasne Repas proposé par les Sapeurs-Pompiers de Frasne.

Soirée festive avec Gilles Petitjean, Ivanov, Les Spiders,

Réservation indispensable par téléphone ou au Tabac Turberg de Frasne. +33 3 81 49 80 16 Frasne

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Frasne Autres Lieu Frasne Adresse Salle des Fêtes Frasne Doubs Ville Frasne Frasne lieuville Frasne Departement Doubs

Frasne Frasne Frasne Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frasne-frasne/

Fondue géante Frasne 2023-02-18 was last modified: by Fondue géante Frasne Frasne 18 février 2023 Doubs Frasne Frasne, Doubs Salle des fêtes Frasne Doubs

Frasne Frasne Doubs