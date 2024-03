Fondue géante Salle des fêtes Cornot, samedi 6 avril 2024.

Fondue géante Salle des fêtes Cornot Haute-Saône

La SCIC du Val Fleuri organise sa fondue géante 100% locale !

Venez rencontrer nos producteurs et fromagers et découvrir notre gamme de fromage bio et locaux issu de la filière gruyère IGP bio !

Venez partager un moment convivial autour d’une bonne fondue made in Haute-Saône !

Buvette, dégustation et vente de fromages sur place.

Sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:30:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes Rue de la Prairie

Cornot 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

