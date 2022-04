Fondue en TukTuk à Genève Grand Théâtre de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Fondue en TukTuk à Genève
Grand Théâtre de Genève, 4 avril 2022, Genève.

du lundi 4 avril au lundi 30 janvier 2023 à Grand Théâtre de Genève

Envie de (re)découvrir Genève de façon gourmande et atypique ? TaxiBike détient la solution pour les amateurs de fromage avec une expérience surprenante ! La balade fondue se compose d’un parcours dans les plus beaux lieux de Genève tout en dégustant une excellente fondue préparée par des restaurateurs genevois comme le VG ou l’Auberge de Savièse. Une bonne façon de profiter d’un spectacle unique autant pour les pupilles que pour les papilles. 90 min: CHF 190.- / 1 – 4 pers. + fondue “Maison” & une boisson CHF 29.- / pers . Réservation 12h à l’avance Inclus: Balade de 1h30 avec chauffeur Choix du parcours (Vieille-Ville, Carouge, bord du Lac…) Fondue + 1 verre de vin/personne Options : Bouteille de vin Dessert Salades Etc Infos pratiques : Lu – Sa: 12.00 – 21.00 eTukTuk: 8 personnes max/groupe. Non-autorisé aux enfants de -5 ans. Rehausseurs fournis aux enfants de +5 ans.

CHF 190.-

(Re) Découvrez Genève de manière insolite tout en dégustant une savoureuse fondue en TukTuk électrique
Grand Théâtre de Genève
Place de Neuve 3, 1204 Genève

