La Chaumusse – Salle des Fêtes Fondue et soirée dansante animée par Mister PB Animation. Venez nombreux ! Sur réservation : Adulte 20€ / enfant 12€ 5239012@ffhandball.net Fondue du club de Handball – organisée par l’US Chaux des Prés

