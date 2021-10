Champagnole Champagnole Champagnole, Jura Fondue de Crobards – Papotage “Rémi Saillard” Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Fondue de Crobards – Papotage “Rémi Saillard” Champagnole, 17 novembre 2021, Champagnole. Fondue de Crobards – Papotage “Rémi Saillard” 2021-11-17 – 2021-11-17 Galerie éphémère 26 rue Baronne Delort

Champagnole Jura EUR 0 0 Atelier gratuit, sur inscription. Le nombre de place est limité : pensez à réserver !

– 13h30 et 15h30 : “Monstres à GOGO” (5-11 ans)

