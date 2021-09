Fondue de Crobards – Exposition à l’intérieur de Clotilde Perrin Champagnole, 1 octobre 2021, Champagnole.

Fondue de Crobards – Exposition à l’intérieur de Clotilde Perrin 2021-10-01 – 2021-10-28 Galerie éphémère 26 rue Baronne Delort

Champagnole Jura

EUR 0 0 Venez découvrir l’univers de cette auteure-illustratrice à travers des originaux de ses albums, des maquettes et des carnets de croquis.

Vernissage :

– vendredi 1er octobre à 18h30 au Rex puis à la Galerie Éphémère. Sur inscription. Nombre de place limitées.

Ouverture :

– du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Vendredi 8 octobre, exposition ouverte uniquement de 14h à 17h et fermée le mardi 12 octobre.

Entrée gratuite

