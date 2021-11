Champagnole Champagnole 39300, Champagnole Fondue de Crobards – Atelier d’écriture Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: 39300

Champagnole 39300 Pour Fondue de Crobards, Claire a concocté deux séances spéciales, une autour de la Bande Dessinée et une autre autour de l’illustration. Atelier tout public, à partir de 9 ans. Sur inscription.

Nombre de places limitées.

