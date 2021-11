Marcellaz-Albanais Marcellaz-Albanais Haute-Savoie, Marcellaz-Albanais Fondue à la bière Marcellaz-Albanais Marcellaz-Albanais Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Fondue à la bière Marcellaz-Albanais, 26 novembre 2021, Marcellaz-Albanais. Fondue à la bière Brasserie Veyrat 210 impasse des prés aux biches Marcellaz-Albanais

2021-11-26 16:00:00 – 2021-11-26 21:30:00 Brasserie Veyrat 210 impasse des prés aux biches

Marcellaz-Albanais Haute-Savoie Marcellaz-Albanais Découvrez la fondue à la bière à la Brasserie Veyrat !

Terrasse extérieure chauffée.

Sur réservation. contact@brasserie-veyrat.com +33 7 69 40 46 19 Brasserie Veyrat 210 impasse des prés aux biches Marcellaz-Albanais

Catégories d'évènement: Haute-Savoie, Marcellaz-Albanais