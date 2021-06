Fondu·e·s de Verre – Soufflage de verre à l’antique – Journées Nationales de l’archéologie – Chronographe Chronographe (Le), 20 juin 2021-20 juin 2021, Rezé.

2021-06-20

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : oui Entrée gratuite Tous publics

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE Pour la 5e année, le Chronographe célèbre l’archéologie avec l’accueil des Journées de l’archéologie de l’Inrap les samedi 19 et dimanche 20 juin, de 11h à 19h. Fondu·e·s de verre – Soufflage de verre à l’antique Les Infondus, artisans verriers souffleurs de verre, fabriqueront et feront fonctionner tout au long du weekend un four de verrier romain sur le site Saint-Lupien. Chauffé au bois à près de 1100 °C, il leur permettra de travailler le verre en fusion et de reproduire des objets en verre romain, réalisés selon les techniques de fabrication que les artisans gallo-romains employaient il y a près de 2000 ans. => Samedi & dimanche – 11h à 19h=> Gratuit dans la limite des places disponibles. Le Verre dans tous ses éclats – Exposition Le Chronographe propose une exposition inédite sur l’archéologie du verre romain, conçue en partenariat avec l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) et l’Afav (Association Française d’Archéologie du verre). Asseyez-vous à la table de l’archéologue, décryptez la recette du verre romain, et découvrez les secrets de sa fabrication dans l’atelier d’un artisan verrier. Interactive, ludique et accessible, cette exposition est riche d’une centaine d’objets en verre, issus des collections des musées du Grand ouest. => Samedi & dimanche – 11h à 19h=> Gratuit dans la limite des places disponibles. Sur les traces de Ratiatum – Jeu de piste en famille Jeu de piste en famille (à partir de 7 ans), où parents et enfants partent explorer le site archéologique de Saint Lupien et les vestiges du port de Ratiatum, à la recherche des traces de son histoire. Tout au long du parcours, petits et grands observent, décodent, et recueillent des indices sur leur carnet de bord. => Samedi & dimanche à 11h00=> Gratuit et sur réservation, dans la limite des places disponibles. L’en-verre du décor – Visite guidée de l’exposition Explorez l’exposition « Le Verre dans tous ses éclats ! » en compagnie de Françoise Labaune-Jean, archéologue spécialiste du verre à l’Inrap et commissaire scientifique de l’exposition. => Samedi à 15h00 et 16h00=> Gratuit et sur réservation dans la limite des places disponibles. Fouiller comme un archéologue – Atelier enfants Se mettre dans la peau d’un archéologue et procéder méticuleusement au dégagement, à l’inventaire et l’identification des vestiges. => Samedi & dimanche, à 14h30, 16h00 et 17h30=> Gratuit et sur réservation dans la limite des places disponibles. Quand ? Comment ? => Samedi 19 & dimanche 20 juin, de 11h à 19h=> Tarif : gratuit, les inscriptions aux activités se font sur place le jour même.=> Les activités, ateliers & visites ne sont accessibles qu’à des groupes de 9 personnes maximum. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, même en extérieur.=> Le Chronographe, 21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé Programme sur journees-archeologie.fr

Chronographe (Le) 21 Rue Saint Lupien Hôtel de Ville Rezé