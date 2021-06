Fonds images de la diversité CNC, 20 septembre 2021-20 septembre 2021, Paris.

[**>> lien vers le site**](https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/ecriture-et-developpement/fonds-images-de-la-diversite_191484) **Fonds images de la diversité** ——————————– Depuis le 1er janvier 2017, le n° ISAN est demandé pour toute œuvre ou projet d’œuvre bénéficiaire d’une aide financière du CNC, automatique ou sélective. Pour plus d’informations : [Accédez à cette page](https://www.cnc.fr/professionnels/l-immatriculation-isan-obligatoire-au-1er-janvier-2017-pour-les-uvres-et-projets-d-uvres-aides-par-le-cnc_107939) Pour déclarer votre œuvre : [[http://www.france-isan.org](http://www.france-isan.org)](http://www.france-isan.org) **Secteur** : Cinéma – Audiovisuel – Court métrage – Création numérique – Jeu vidéo – Multi-sectoriel **Phase d’intervention** : Distribution, Développement, Ecriture, Edition, Production **Type de soutien** : Animation, Fiction, Diversité, Documentaire, Long métrage, Court métrage, Œuvre nouveaux médias, Spectacles vivants, Vidéo et VàD **Demandeur** : Distributeur, Auteur, Editeur VàD, Editeur vidéo, Entreprises de création de jeu vidéo, Producteur ### **TÉLÉCHARGEMENT** [Descriptif du Fonds Images de la diversité](https://www.cnc.fr/documents/36995/148301/Descriptif+du+Fonds+Images+de+la+diversit%C3%A9.pdf/749f0607-20d2-1c61-42e3-7419b34b2706) (PDF 46ko) [Dossier appel à projets Images de la diversité 2020](https://www.cnc.fr/documents/36995/148301/Dossier+appel+%C3%A0+projets+Images+de+la+diversit%C3%A9+2020.rtf/cd16f1c1-8bc2-419a-9d74-2326ea147e52) (RTF 407ko) [Commissions Images de la diversité – bilan 2010-2011-2012](https://www.cnc.fr/documents/36995/148301/Commissions+Images+de+la+diversit%C3%A9+-+bilan+2010-2011-2012.pdf/7231d276-eb38-f2fc-0336-22b56adc5a10) (PDF 1917ko) ### **Descriptif** Mis en place en 2007 et régi par le décret n°2012-582 du 25 avril 2012, la Commission Images de la diversité a été créée auprès de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE, nouvellement le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)) et du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). En 2016, le Fonds Images de la diversité est réformé et inscrit au Règlement général des aides financières, notamment les articles 422-1 à 422-53. Le fonds Images de la diversité octroie des aides à l’écriture, au développement, à la production, à la distribution et à l’édition vidéo. Il concerne les secteurs cinématographique, audiovisuel, multimédia et jeux vidéo ainsi que tous les genres : animation, documentaire, fiction, spectacle vivant et les formats suivants unitaire, pilote, série, long métrage, court métrage, non linéaire. Peuvent en faire la demande : les auteurs, les producteurs, les distributeurs et les éditeurs. ### **Objectifs** Le Fonds Images de la diversité a pour objectif de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles, multimédia ou de jeux vidéo contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l’ensemble de la population française autour des valeurs de la République, et favorisant l’émergence de nouvelles formes d’écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour répondre à ces objectifs, la commission images de la diversité soutient la création, la production et la diffusion d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles, multimédias et de jeux vidéo dont l’action se situe principalement en France et qui : Représentent l’ensemble des populations immigrées, issues de l’immigration et ultramarines qui composent la société française, et notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; Représentent les réalités actuelles, l’histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées ou issues de l’immigration, ainsi que des populations ultramarines et des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ; Concourent à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée ; Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l’histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville. ### **Critères d’éligibilité** **UNE AIDE À L’ÉCRITURE** **Forfaits** Les montants des aides à l’écriture sont des montants forfaitaires indexés sur le format du projet : 10 000 € pour les pilote, série audiovisuelle de 26′, unitaire audiovisuel de 52′ et projet nouveaux médias 20 000 € pour les longs métrages cinéma, unitaire audiovisuel de 90′, série audiovisuelle de 52′ **Eligibilité des œuvres** Sont éligibles aux aides à l’écriture les projets d’œuvres suivants : – cinématographique de longue durée ; – audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l’animation ou du documentaire de création, sous forme d’unitaires d’une durée prévisionnelle de 52 minutes ou de 90 minutes ou sous forme de séries ; – spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l’accès à l’internet, à l’exclusion des jeux vidéo. **Eligibilité des auteurs** Sont éligibles aux aides à l’écriture, les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène : – au moins une œuvre cinématographique de longue durée qui a obtenu le visa d’exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ; – au moins une œuvre cinématographique de courte durée qui a obtenu le visa d’exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ou qui a été diffusée sur un service de télévision ou sur service de médias audiovisuels à la demande ; – au moins une œuvre audiovisuelle d’une durée d’au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ; – au moins une œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l’accès à l’internet, à l’exclusion des jeux vidéo, et qui a fait l’objet d’une exploitation sous cette forme ; – au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ; – au moins une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création ; – au moins une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national. Est également éligible aux aides à l’écriture toute personne justifiant d’une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création. _Attention : Un même projet ne peut bénéficier à la fois d’une aide à l’écriture du Fonds images de la diversité et d’une autre aide à l’écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sauf dérogation accordée par la présidence du CNC lorsque l’évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique._ **A NOTER** Les auteurs, dont la demande d’aide à l’écriture aura été présélectionnée par un comité de lecture, seront invités en commission pour être auditionnés par le 1er collège. Le 1er collège peut proposer, d’attribuer une bourse de résidence à un auteur, plutôt qu’une aide à l’écriture, s’il le juge plus pertinent. L’auteur est libre d’accepter ou de refuser cette proposition. Le CNC pourra l’aiguiller vers la résidence la plus appropriée. L’attribution de cette bourse rendra le projet éligible aux autres aides du fonds IDD : développement, production, distribution, édition vidéo.

