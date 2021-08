Nantes Fonds documentaire Loire-Atlantique, Nantes Fonds documentaire Tissé Métisse – Visite et découverte des collections Fonds documentaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Petits et grands, venez décourvrir les collections du Fonds documentaire Tissé Métisse ! A l’occasion des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, le fonds documentaire met à votre disposition une sélection d’ouvrages récents. Seront mis à l’honneur un éventail riche et divers : bandes dessinées, fictions, essais historiques et de sciences humaines et sociales, livres documentaires à visée pédagogique aussi bien que des fictions et récits pour la jeunesse.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Découvrez la richesse des collections du Fonds documentaire Tissé métisse ! 15 000 références spécialisées sur les questions de migrations, d’interculturalité et de lutte contre les discriminations Fonds documentaire 2 bis boulevard Léon Bureau Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

