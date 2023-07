Fonds documentaire Tissé Métisse – Découverte des collections Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Fonds documentaire Tissé Métisse – Découverte des collections Samedi 16 septembre, 14h00 Fonds documentaire Tissé Métisse Ateliers et Chantiers de Nantes – Parc des Chantiers – Entrée libre

Petits et grands, venez décourvrir les collections du Fonds documentaire Tissé Métisse !

A l’occasion des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, le fonds documentaire met à votre disposition une sélection d’ouvrages récents.

Seront mis à l’honneur un éventail riche et divers : bandes dessinées, fictions, essais historiques et de sciences humaines et sociales, livres documentaires à visée pédagogique aussi bien que des fictions et récits pour la jeunesse.

Ce fonds a été constitué de 1984 à 2017 par le Centre Interculturel de Documentation (CID). En juillet 2018, l'association Tissé Métisse en reçoit la gestion et la valorisation par la Ville de Nantes. Il ouvre au public en mars 2019.

Spécialisé sur les questions liées à l’immigration et aux migrations contemporaines en France, il est OUVERT A TOUTES ET A TOUS, particuliers ou groupe, à titre individuel ou professionnel.

Vous y trouverez des ouvrages spécialisés dans l’approche interculturelle et les notions qui y sont associées (altérité, diversité, métissage, identité, laïcité, non-discrimination) ainsi que des références sur le droit, l’économie, la linguistique ou encore l’éducation.

Des romans, des albums, des contes multilingues et des BD sont également disponibles pour le bonheur des petit·es et des grand·es !

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

