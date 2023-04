Instants Tissé : « Écouter le monde : Lecture et échange sur la diversité dans la littérature jeunesse » Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Instants Tissé : « Écouter le monde : Lecture et échange sur la diversité dans la littérature jeunesse » Fonds documentaire Tissé Métisse, 13 mai 2023, Nantes. Instants Tissé : « Écouter le monde : Lecture et échange sur la diversité dans la littérature jeunesse » Samedi 13 mai, 15h00 Fonds documentaire Tissé Métisse Entrée libre et gratuite Des lectures d’albums pour les enfants autour de la diversité, suivies d’un temps d’échange pour questionner les représentations en littérature jeunesse avec Sarah Ghelam, à la fois chercheuse, libraire, éditrice, formatrice et animatrice. Rendre visible, c’est faire exister, pouvoir lire des histoires avec des héro·ines qui nous ressemblent et cela dès l’enfance, est une nécessité que l’on soit concerné·e ou non. Il est important de varier nos représentations et les histoires que l’on lit. Pour se construire mais aussi grandir en ayant d’autres représentations et s’ouvrir aux autres. Diversifier ses lectures pour diversifier sa manière de penser. Fonds documentaire Tissé Métisse Ateliers et chantiers de Nantes Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://genreed.hypotheses.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

