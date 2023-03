Les Instants Tissé « Histoire d’une intégration réussie: le cas des mots français d’origine arabe » par Salah GUEMRICHE Fonds documentaire Tissé Métisse, 18 mars 2023, Nantes.

Les Instants Tissé « Histoire d’une intégration réussie: le cas des mots français d’origine arabe » par Salah GUEMRICHE Samedi 18 mars, 15h00 Fonds documentaire Tissé Métisse Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Rencontre avec l’essayiste et romancier Salah Guemriche sur l’« Histoire d’une intégration réussie : le cas des mots français d’origine arabe »

Les mots voyagent, on le sait, autant que les personnes, qu’ils accompagnent souvent, qu’ils précèdent parfois. Certains mots finissent, et plus ou mieux que les personnes, par s’intégrer, par se fondre même dans la langue d’accueil. Et s’il arrive qu’ils en perdent un peu de leur mémoire, un peu de leur âme, c’est pour acquérir une autre âme, une autre mémoire. Voilà qui éclaire l’affirmation d’Antoine de Rivarol, dans son Discours sur l’universalité de la langue française, prononcé à l’Académie de Berlin en 1784 : « Il n’y a jamais eu sur la terre ni sang pur ni langue sans alliage. »

La mémoire des mots français venus de l’arabe (parfois du turc et du persan) : c’est de cela qu’il sera question…

Fonds documentaire Tissé Métisse Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 bis boulevard Léon Bureau Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240747513 https://fondsdoc.tisse-metisse.org http://www.facebook.com/tissemetisse Le Fonds documentaire Tissé Métisse est spécialisé sur l’immigration et les migrations contemporaines à Nantes et sur tout le territoire, ainsi que sur l’approche interculturelle avec toutes les notions qui y sont associées: discriminations, laïcité, métissage, diversité, égalité femmes-hommes, identité, altérité… Consultation libre sur place et abonnement gratuit pour les habitants de Nantes métropole. Voir les horaires d’ouverture sur le site https://fondsdoc.tisse-metisse.org Accès Tram 1: arrêt chantiers navals / Parking des machines de l’île

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

©JulienG pour Tissé Métisse