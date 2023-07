Visites guidées du Minerallium Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Visites guidées du Minerallium Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo, 16 septembre 2023, Saint-Malo. Visites guidées du Minerallium 16 et 17 septembre Fonds de Dotation Roullier – Visite guidée gratuite – Durée 1h30

– Uniquement sur inscription / 14 participants maximum par visite

– Accessible aux personnes à mobilité réduite

– Accessible aux enfants à partir de 10 ans. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023, le Minerallium, exposition permanente du Fonds de Dotation Roullier, ouvre ses portes au public. Par le biais de dispositifs pédagogiques et interactifs, venez découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux depuis l’apparition de la Vie sur notre planète jusqu’à leur utilisation en agriculture. Un voyage au coeur du monde minéral, du Big Bang… à votre assiette ! En savoir plus : www.fondsdedotationroullier.org Fonds de Dotation Roullier 29 avenue Franklin Roosevelt, 35400, Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 15 15 62 https://www.fondsdedotationroullier.org https://www.linkedin.com/company/fonds-de-dotation-roullier/?viewAsMember=true [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/3Q06vmZ »}] [{« link »: « http://www.fondsdedotationroullier.org »}] Grâce à ses quatre espaces pourvus de nombreuses animations interactives, le Minerallium permet de découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux depuis l’apparition de la Vie sur Terre jusqu’à la nutrition végétale, animale et donc humaine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Fonds de Dotation Roullier Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Fonds de Dotation Roullier Adresse 29 avenue Franklin Roosevelt, 35400, Saint-Malo Ville Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine Age min 10 Age max 80 Lieu Ville Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo

Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/