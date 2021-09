Fonds d’Art contemporain – Paris Collections Le Carreau du Temple, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Rencontres inattendues – Exposition du Fonds d’Art contemporain – Paris Collections, visibles en avant première pour Nuit Blanche.

Du 2 octobre au 15 décembre 2021, les œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris collections se dévoilent sous forme de parcours thématiques dans des lieux du quotidien. Au Carreau du Temple, une programmation de vidéo de Sabrina BELOUAAR, Kenny DUKAN et de Ludivine LARGE-BESSETTE, Matthieu CALMELET.

Sabrina Belouaar

BATTLE – vidéo

Dans Battle, Sabrina Belouaar utilise un format éculé de l’histoire de l’art – le diptyque – qu’elle réinvestit par la pratique performative du battle. Battle s’inspire d’une pratique performative issue de la culture hip hop pour mettre en lumière le combat commun de deux danseurs. Le combat n’est pas une confrontation entre les deux; ils se battent conjointement contre l’intolérance et la marginalisation en imposant leurs histoires et leurs identités dans une société qui leur est hostile.

Ludivine Large-Bessette & Mathieu Calmelet

S’élever c’est d’abord être à terre– vidéo

L’œuvre se compose de deux vidéos qui jouent le principe d’un retable d’église, et plus particulièrement le retable des Hospices de Beaune, Le Jugement dernier de Rogier Van der Weyden. Un protocole d’activation (au hasard d’un dé) induit un principe d’ouverture ou de fermeture selon les jours de fête, produisant un certain rapport de non-immédiateté avec l’image. Le retable fermé montre le mécène commanditaire pieux, mais en quête d’attention. La figure du gisant est suspendue. Dans le retable ouvert, le jugement dernier lié aux enfers devient plus sensuel et lascif. En proposant une autre lecture de la composition traditionnelle du retable, l’œuvre interroge les modes de représentation et le poids des symboles.

Ludivine Large-Bessette et Mathieu Calmelet, S’élever c’est d’abord être à terre, 2018, vidéo © Ludivine Large-Bessette et Mathieu Calmelet

Kenny Dunkan

UDRIVINMECRAZ – Vidéo

Jouant sur la polysémie du titre Mwen Paré, qui signifie à la foi « je suis prêt » et « je suis paré » en créole guadeloupéen, Kenny Dunkan réalise ici une parure de protection des temps modernes. La coiffe et le plastron, tel une cotte de maille, sont constitués d’écrous assemblés au moyen de colliers de serrage et de fil de nylon. Il convoque tant le vocabulaire ornemental des parures guerrières que les souvenirs des parades de carnaval antillais ; on y retrouve le côté exubérant de costumes surdimensionnés, brillants, bruyants à la fois festifs et effrayants.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

Sabrina Belouaar, © Adagp, Paris, 2021