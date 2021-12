Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, 7 avril 2022, Dijon.

Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors

du jeudi 7 avril 2022 au dimanche 15 octobre 2023 à Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

**Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, a souhaité créer et financer le fonds d’appui pour des territoires innovants seniors . Ce nouvel outil concret au service des collectivités, lancé le 7 décembre 2021, repose également sur l’engagement financier et stratégique de la CNSA et sera porté et coordonné par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés®.** 500 000 € seront ainsi dédiés à l’ingénierie en faveur du développement des politiques de l’âge dans les territoires et 7 500 000 € pour la création de projets dans tous types de collectivités, autour de six orientations thématiques. 1. « Solidarité intergénérationnelle » 2. « Inclusion des aînés dans la société et citoyenneté » 3. « Participation et expertise d’usage des aînés » 4. « Connaissances et savoirs des aînés 5. « Des environnements bâtis plus adaptés à l’avancée en âge » 6. « Défi démographique, défi écologique : penser l’avenir ensemble » Ce fonds, doté de 8 millions d’euros pour la période 2022-2023 , vise à soutenir les collectivités qui souhaitent répondre au défi du vieillissement de leur population à travers la création d’environnements bâtis et sociaux plus adaptés à l’avancée en âge, dans une perspective intergénérationnelle. Les collectivités intéressées pourront candidater à partir du 8 décembre 2021 en écrivant à l’adresse [[accelerateur@rfvaa.com](mailto:accelerateur@rfvaa.com)](mailto:accelerateur@rfvaa.com)

RFVAA/CNSA/ministère des Solidarités et de la Santé

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés dijon Dijon Côte-d’Or



