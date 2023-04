Visite guidée : quel juriste (du XVIIe siècle!) êtes-vous ? Fonds ancien Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Visite guidée : quel juriste (du XVIIe siècle!) êtes-vous ? Fonds ancien, 13 mai 2023, Avranches. Visite guidée : quel juriste (du XVIIe siècle!) êtes-vous ? Samedi 13 mai, 20h00, 21h30, 23h00 Fonds ancien Et si vous étiez juriste au 17e siècle ? À quelles affaires familiales juridiques auriez-vous fait face ?

Les registres de jurisprudence abritent quelques pépites de jugements liés au mariage, ou aux questions d’héritage, que l’équipe de la Bibliothèque vous invite à découvrir. Fonds ancien Hôtel de ville, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche Normandie 02 50 26 30 06 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

