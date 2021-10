Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse Fondre, partition ouverte pour des jeunes gens qui ont froid Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre ——- **Sortie de résidence** **Cie Tras** Un groupe d’adolescents tente la traversée vers un territoire dont l’accès leur est interdit. Juchés sur des bouts de banquise, ils espèrent dériver jusqu’à la terre promise. Dans cette immensité glacée, ciel et mer semblent se confondre ; un espace allégorique qui traduit, en creux, les drames migratoires et écologiques de notre temps. **Texte** Guillaume Poix **Mise en scène** Mathilde Bardou **Avec** Loïc Calmejane, Sandrine Sagny, Sara Karoline Steinmoen **Création sonore** Jean-Marc Thurier – TwoT studio **Scénographie** Lise Bardou

Entrée libre sur réservation

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:59:00

