Espace Bonnefoy, le vendredi 18 mars à 18:00

Sortie de résidence ——————- **Dès 11 ans** **Cie Tras** Cette « partition ouverte pour des jeunes gens qui ont froid » met en scène un groupe d’adolescents tentant la traversée vers un territoire dont l’accès leur est interdit. Juchés sur des bouts de banquise, ils espèrent dériver jusqu’à la terre promise. **Texte** Guillaume Poix / **Mise en scène** Mathilde Bardou / **Avec** Loïc Calmejane, Simon Chaillou, Sandrine Sagny, Sara Karoline Steinmoen

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T23:59:00

