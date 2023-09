Cet évènement est passé Découvrez les métiers de la fonderie Fonderie d’art Val en Vignes Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Val en Vignes Découvrez les métiers de la fonderie Fonderie d’art Val en Vignes, 16 septembre 2023, Val en Vignes. Découvrez les métiers de la fonderie 16 et 17 septembre Fonderie d’art Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 5 par cession. Prévoyez boissons et pique-nique. Durée : 1h. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le sculpteur-fondeur Madou Traoré vous invite à découvrir les métiers de la fonderie d’art.

Ces journées marqueront également le lancement officiel de sa petite fonderie.

À cette occasion vous pourrez découvrir les différentes étapes de réalisation d’une pièce tout en admirant la magie du métal en fusion.

Au programme :

– Samedi 16: modélisez vos modèles.

– Samedi 16: modélisez vos modèles.

– Dimanche 17 : participez au coulage des pièces réalisées. Fonderie d'art 25 la Rethière, 79150 Massais Val en Vignes 79150 Massais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 62 37 17 40 https://www.artsfusionsfonderie.fr https://www.facebook.com/artsfusionsfonderie

Stationnement en bordure de route.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

