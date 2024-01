L’art en famille, avec Helline Durand Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, samedi 30 mars 2024.

L’art en famille, avec Helline Durand Accompagné·es par l’artiste Helline Durand, les participants expérimentent en famille différentes pratiques et réalisent leurs propres créations. Samedi 30 mars, 14h00 Fondation Vincent van Gogh Arles tarif : 1 enfant + 1 adulte : 15 € / adulte supp. : 10 € / enfant supp. : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Tout chez toi, avec Helline Durand

Se réunir dans un temps de cocréation, se rassembler pour donner vie à l’imagination, expérimenter l’art à travers la notion du domestique…

Voilà ce que propose cet atelier, en lien avec l’exposition L’Atelier du Sud. Les objets du quotidien peuvent nous surprendre et nous donner la possibilité de créer, quelles que soient les conditions et le contexte.

À travers l’expérimentation, nous allons nous demander ensemble si vraiment tout peut être support et outil de création !

L’art en famille : Accompagné·es par un·e artiste, les participant·es expérimentent en famille différentes pratiques et réalisent leurs propres créations.

Biographie de l’intervenante :

Artiste peintre autodidacte, Helline Durand expérimente depuis plusieurs années la peinture abstraite, le mouvement et la matière.

D’abord intéressée par la danse, c’est en Australie, suite à une fracture du pied, qu’elle rencontre la peinture. Ses recherches artistique la conduiront à fusionner tout naturellement ces deux disciplines dans des performances qu’elle a notamment présentées à Arles, à la Fondation Manuel Rivera-Ortiz.

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 93 49 36 »}]

atelier de pratique fondation vincent van gogh arles

Vue d’un atelier « L’art en famille ». Photo : Grégoire d’Ablon