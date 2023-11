Mini-Mercredis pour les 4-6 ans : Un joyeux bazar Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Mini-Mercredis pour les 4-6 ans : Un joyeux bazar Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 26 mars 2024, Arles. Mini-Mercredis pour les 4-6 ans : Un joyeux bazar Mardi 26 mars 2024, 15h30 Fondation Vincent van Gogh Arles 5 € par enfant goûter inclus Les mini-mercredis

Des visites adaptées aux enfants de 4 à 6 ans, pour découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices le mercredi après-midi, une fois par mois. L’univers pop aux couleurs acidulées de Laura Owens oscille entre des paysages figuratifs et des oeuvres totalement abstraites. Ensemble, nous allons décrypter ses diverses techniques pour mieux jouer avec notre imagination… >> Prochain rdv : le mercredi 10 avril ! tarif : 5 € par enfant goûter inclus

durée : 1h

Inscription requise : reservation@fvvga.org ou T. 04 90 93 49 36 Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 93 49 36 »}] [{« link »: « mailto:reservation@fvvga.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T15:30:00+01:00 – 2024-03-26T16:30:00+01:00

2024-03-26T15:30:00+01:00 – 2024-03-26T16:30:00+01:00 enfant découverte Photo : Vue de l’exposition avec les oeuvres de Laura Owens et Blake Rayne. Photo : François Deladerrière Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Fondation Vincent van Gogh Arles Adresse 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 4 Age max 6 Lieu Ville Fondation Vincent van Gogh Arles Arles latitude longitude 43.678168;4.627547

Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/