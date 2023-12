Un heure, une œuvre : Vincent van Gogh Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 14 mars 2024, Arles.

Un heure, une œuvre : Vincent van Gogh 14 et 28 mars 2024 Fondation Vincent van Gogh Arles 15 € par adulte, déjeuner compris

VINCENT VAN GOGH

Né en 1853 à Groot-Zundert, Pays-Bas. Mort en 1890 à Auvers-sur-Oise, France.

À l’âge de 16 ans, il est employé par la société de négoce d’art Goupil & Cie à La Haye, puis travaille pour les filiales de Bruxelles, Londres et Paris. Se désintéressant du commerce artistique, il se tourne vers la religion et se fait prédicateur laïc en Belgique, de 1878 à 1879.

Il décide de devenir artiste en août 1880. Il se veut le peintre de la vie quotidienne, particulièrement de celle des paysans, et s’inspire, entre autres, de Jean-François Millet. Paysages et natures mortes définissent aussi son œuvre. En 1886, il découvre à Paris l’art de l’estampe japonaise, et côtoie les artistes du mouvement impressionniste.

Convaincu que la couleur est la clé de la modernité, Van Gogh part en Provence chercher la lumière et les couleurs éclatantes. Rêvant de créer une communauté artistique à Arles, il s’y installe en février 1888 ; quelques mois plus tard en automne, Paul Gauguin le rejoint. Il sera le seul à venir partager la « maison jaune » de Vincent, bien que ce dernier ait également tenté de convaincre Émile Bernard de prendre part au projet. Dans ses lettres à son frère, Van Gogh décrit la colocation avec Gauguin, racontant les moments de partage autour de la décoration de la maison, de la cuisine ou du travail.

Mais fin décembre, leur collaboration prend fin à la suite d’une violente dispute qui conduit Van Gogh à sa tragique automutilation. En mai 1889, déçu et malade, le peintre néerlandais demande à intégrer un asile à Saint-Rémy-de-Provence. Il y demeure une année, poursuivant sa recherche d’un art expressif, basé sur la couleur et la touche. Durant ces vingt-sept mois passés en Provence, Van Gogh produit plus de 500 tableaux et dessins.

En mai 1890, il part pour Auvers-sur-Oise où, en l’espace de deux mois, il peint les soixante-dix derniers tableaux d’une œuvre qui comptera plus de 2 000 pièces. Il meurt le 29 juillet 1890 à l’âge de 37 ans. Son génie artistique et son tragique destin font de lui une icône artistique internationale.

Une heure, une œuvre

Les médiatrices vous proposent d’explorer le travail d’un·e artiste de l’exposition, lors d’une conférence d’une demi-heure.

L’échange se poursuit autour d’un déjeuner fourni par la Fondation.

tarif : 15 € par adulte, déjeuner compris

durée : 1h à 1h15

Sur réservation : reservation@fvvga.org ou +33(0)4 90 93 49 36

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles

Vincent van Gogh, Lettre à Theo, Arles, le 16 octobre 1888

Fac-similé, croquis de « La chambre à coucher » dans la lettre 705, 13 x 21 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)