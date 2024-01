L’art en famille : MangaLabo avec Benjamin Reiss Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, samedi 17 février 2024.

À partir d’un mini-scénario et sous ses conseils avisés, vous donnerez naissance à des cases de manga… Samedi 17 février, 14h00 Fondation Vincent van Gogh Arles tarif : 1 enfant + 1 adulte : 15 € / adulte supp. : 10 € / enfant supp. : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Devenez mangaka le temps d’une demi-journée !

Benjamin Reiss partagera avec vous son expérience de dessinateur professionnel en France et au Japon.

À partir d’un mini-scénario et sous ses conseils avisés, vous donnerez naissance à des cases de manga qui seront peut-être pour vous le début d’une grande aventure…

L’art en famille : Accompagné·es par un·e artiste, les participant·es expérimentent en famille différentes pratiques et réalisent leurs propres créations.

Biographie de l’intervenant :

Benjamin Reiss est dessinateur et scénariste de BD. Après avoir suivi des études en arts plastiques à Paris 8 et fréquenté l’école ÉmileCohl de Lyon, il s’envole pour Tokyo en 2002, où il pose ses valises durant 6 ans. En 2003 et 2004 paraissent deux tomes de Pourquoi tant d’amour ? qu’il a dessinés sur un scénario de David Foenkinos. Tokyoland ou la vie d’un Français à Tokyo, publié en 2009 (puis en 2015 dans une version revue et augmentée), raconte sa vie d’expatrié. Aujourd’hui il vit et travaille à Arles.

Prochain atelier « l’art en famille » : samedi 30 mars

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 93 49 36 »}]

atelier de pratique fondation vincent van gogh arles

Super Tokyoland (2005) de Benjamin Reiss