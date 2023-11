Un heure, une œuvre : Julien Ceccaldi Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 8 février 2024, Arles.

Un heure, une œuvre : Julien Ceccaldi 8 et 15 février 2024 Fondation Vincent van Gogh Arles 15 € par adulte, déjeuner compris

Né en 1987 à Montréal, Canada. Vit et travaille à New York, États-Unis.

Julien Ceccaldi peint sur de nombreux supports allant de la toile au mur, en passant par le vêtement. Très influencé par l’esthétique manga et la bande dessinée, il donne naissance à une galerie de personnages au physique androgyne particulier, souvent mis en scène dans des situations intimes. L’iconographie de l’artiste provoque chez les spectateur·rices une sensation ambiguë, oscillant entre sympathie et inquiétude. Le tableau réalisé spécialement pour l’exposition, Tucked In under the Stars (Bordé sous les étoiles), est présenté à côté d’un lit qui devient tour à tour ready-made, cadre pour une peinture sur drap ou invitation à la rêverie.

Une heure, une œuvre

Les médiatrices vous proposent d’explorer le travail d’un·e artiste de l’exposition, lors d’une conférence d’une demi-heure.

L’échange se poursuit autour d’un déjeuner fourni par la Fondation.

tarif : 15 € par adulte, déjeuner compris

durée : 1h à 1h15

Sur réservation : reservation@fvvga.org ou +33(0)4 90 93 49 36

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)4 90 93 49 36 »}] [{« link »: « mailto:reservation@fvvga.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T12:30:00+01:00 – 2024-02-08T13:30:00+01:00

2024-02-15T12:30:00+01:00 – 2024-02-15T13:30:00+01:00

confére peinture

Julien Ceccaldi, Tucked In under the Stars (Bordé sous les étoiles), 2023

Acrylique sur toile, 91 x 121 cm

Courtesy : l’artiste et Gaga Fine Arts