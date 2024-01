Trois conférences autour de l’exposition : L’Atelier du Sud Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, mardi 6 février 2024.

Trois conférences autour de l’exposition : L’Atelier du Sud Cycle de trois conférences : les intervenants David Brunel et Manuel Fadat apportent un éclairage spécifique sur l’exposition « L’Atelier du Sud ». 6 – 20 février, les mardis Fondation Vincent van Gogh Arles Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-20T18:00:00+01:00 – 2024-02-20T19:30:00+01:00

Les deux premières conférences auront lieu au Studio de la Fondation (13, rue de la Liberté, à 1 min à pied de la Fondation). La troisième séance, mardi 20 février à 18h, aura lieu dans les salles d’exposition.

Possibilité de s’inscire pour une, deux ou trois conférences.

Mardi 6 fév. 2024, 18h – 19h30

conférence avec Manuel Fadat

« L’Atelier du Sud : l’exposition » rassemble 24 artistes qui ont, à la demande des commissaires, assimilé à leurs démarches l’expérience d’une ville, d’un contexte,la collaboration, l’expérimentation, entre autres. Elle fait également écho au rêve magnifi que d’un Van Gogh enthousiaste, exalté, utopiste, désireux de constituer une communauté d’artistes sous le soleil arlésien.

Ce qu’elle donne à voir de bout en bout, croit-on repérer, ce sont des convergences, des inclinations, lesquelles traversent littéralement tout l’art contemporain mais dont les origines sont bien plus anciennes. Quels sont points communs ? Croisements entre culture savante et populaire, mise en question des hiérarchies entre arts majeurs et arts mineurs, hybridations, métissages (et donc ruses ?), détournement, trucs (tricksters ?), subterfuges, drôleries, jeux avec le bien fait, mal fait, manières de faire, kitsch (dimensions sociologiques, esthétiques, plastiques) – ce sont là autant de moyens de fabriquer des images, des percepts, des signes, de la sensation, et parfois de la critique et des messages… par la bande.

C’est à partir de ces notions que nous débuterons, à partir d’elles que nous che-minerons, appelant par surcroît quelques mouvements et fi gures incontournables.

Mardi 13 fév. 2024, 18h – 19h30

conférence avec David Brunel

La fenêtre, sujet de peinture par excellence, mise en abyme de l’espace pictural, pur acte de cadrage limiteur d’espaces, jonction entre intérieur et extérieur, point d’ap-pui albertien pour poser la Storia, symbole du divin, simple objet chez Duchamp, la fenêtre multiplie les fonctions et rabat sur la peinture et la représentation en général. Pour le dire avec les mots de Gérad Wajcman : « Arracher en somme la fenêtre à l’air et à la lumière pour la donner à l’oeil, lui donner l’oeil pour complément unique — ce que je nommai le mariage du cadre et du regard : ce geste serait le geste même de la peinture ».

La fenêtre (Fun Être) que Charlotte Houette expose à la Fondation a réveillé tout cela, alors ouvrons-la !

Mardi 20 fév. 2024, 18h – 19h30

avec David Brunel et Manuel Fadat

Suite à leur conférence nous donnant leur vision de l’exposition, David Brunel et Manuel Fadat vous propose une déambulation à double voix dans les salles d’exposition.

BIO des intervenants

Manuel Fadat est historien de l’art, critique d’art, commissaire d’exposition indépendant travaille également avec l’équipe d’Oudeis qu’il a rejointe en 2012.Il s’est beaucoup intéressé à la question des dimensions sociale et politique dans l’art contemporain.

David Brunel est docteur en philosophie esthétique et études psychanalytiques, écrivain, pho-tographe chercheur associé au centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales de Montpellier (CRISES)

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles

Vue de l’exposition « L’Atelier du Sud » avec les œuvres de Charlotte Houette. Photo : Hervé Hôte