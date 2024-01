L’art en famille, avec Élodie Dornand Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, samedi 27 janvier 2024.

L’art en famille, avec Élodie Dornand À partir de cartes d’exploration, les familles expérimentent l’inventivité et la poésie de l’art avec Élodie Dornand Samedi 27 janvier, 14h00 Fondation Vincent van Gogh Arles tarif : 1 enfant + 1 adulte : 15 € / adulte supp. : 10 € / enfant supp. : 5 €

À partir de cartes d’exploration, les familles expérimentent l’inventivité et la poésie de l’art.

Après une balade participative et sensible dans l’exposition – avec quelques zooms sur des œuvres sélectionnées –, la séance se poursuit à l’atelier afin de créer des « œuvres jeux » pour lesquelles chaque règle est à inventer !

L’art en famille : Accompagné·es par un·e artiste, les participant·es expérimentent en famille différentes pratiques et réalisent leurs propres créations.

Biographie de l’intervenante : Élodie Dornand

Son diplôme de l’École nationale supérieure des beauxarts de Paris en poche, Élodie Dornand s’installe en 2002 en Corée sur un coup de tête… et parce qu’elle aime se sentir lost in translation ! Sérigraphies, installations, dessins, sculptures, graffiti papers, sound mapping : elle multiplie les médias et les perspectives pour explorer les liens cognitifs, la mémoire, l’introspection par le jeu et les questions environnementales. Élodie Dornand a été artiste en résidence à Beppu au Japon, au SeMA de Séoul, invitée à l’Institut français de Fukuoka, au Art Festival de Yeosu et au Mac Val de Créteil… Elle a co-écrit avec l’anthropologue Benjamin Joinau Croquis de Corée, un guide illustré de la culture coréenne.

Prochains ateliers « l’art en famille » : samedi 17 février et samedi 30 mars

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 93 49 36 »}]

Vue d’un atelier « L’art en famille » à la Fondation Vincent van Gogh Arles. Photo : Grégoire d’Ablon