Mini-Mercredis pour les 4-6 ans : L’esprit des lieux Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 24 janvier 2024, Arles.

Mini-Mercredis pour les 4-6 ans : L’esprit des lieux Mercredi 24 janvier 2024, 15h30 Fondation Vincent van Gogh Arles 5 € par enfant goûter inclus

Les mini-mercredis

Des visites adaptées aux enfants de 4 à 6 ans, pour découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices le mercredi après-midi, une fois par mois.

Charmé par la lumière arlésienne, Van Gogh rêvait de créer son « atelier du midi » dans la ville. Plus d’un siècle plus tard, des artistes contemporain·es ont séjourné à Arles. Observe leur travail et, à ton tour, inspire-toi des lieux !

>> Prochain rdv : le mercredi 14 février !

tarif : 5 € par enfant goûter inclus

durée : 1h

Inscription requise : reservation@fvvga.org ou T. 04 90 93 49 36

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 93 49 36 »}] [{« link »: « mailto:reservation@fvvga.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T15:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:30:00+01:00

2024-01-24T15:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:30:00+01:00

enfant découverte

Photo : Vincent van Gogh, La Maison jaune (« La Rue »), septembre 1888. Huile sur toile. Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Foundation), Amsterdam