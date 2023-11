Un heure, une œuvre : Alake Shilling Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 11 janvier 2024, Arles.

Née en 1993 à Los Angeles, États-Unis. Vit et travaille à Los Angeles.

Alake Shilling est peintre et sculptrice. Son travail, marqué par la thématique de l’enfance et les pratiques amateurs, est fortement influencé par l’univers coloré et fantaisiste de Lisa Frank (célèbre aux États-Unis pour ses produits de papeterie et autres fournitures scolaires) mais aussi par la nature, la musique disco et les dessins animés. Malgré leur puissance et leur palette vive, ses œuvres demeurent ambiguës : en apparence douces et naïves, elles bousculent notre réception de cette catégorie d’images enfantines, que ce soit par les thèmes qu’elles abordent ou par la manipulation et la distorsion qu’elles semblent avoir subies. Les personnages d’Alake Shilling apparaissent comme des allié·es, des figures de résistance face à un monde aussi fragile que violent.

Laura Owens à propos d’Alake Shilling :

Ce qui pourrait être écœurant et excessif ne l’est jamais ; c’est de l’extase contenue dans un monde sale et glissant… Ces œuvres sont brouillonnes, imparfaites, rondes, compressibles, mangeables, explosives et agitées.

Une heure, une œuvre

Les médiatrices vous proposent d’explorer le travail d’un·e artiste de l’exposition, lors d’une conférence d’une demi-heure.

L’échange se poursuit autour d’un déjeuner fourni par la Fondation.

tarif : 15 € par adulte, déjeuner compris

durée : 1h à 1h15

Sur réservation : reservation@fvvga.org ou +33(0)4 90 93 49 36

Alake Shilling, Little Rocky Bubble Bath (Bain moussant Little Rocky), 2018

Huile, acrylique, sable, mousse, farine et paillettes sur toile

Collection privée