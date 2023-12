Discussion avec l’artiste Mona Varichon Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 12 décembre 2023 17:30, Arles.

Discussion avec l’artiste Mona Varichon Mardi 12 décembre, 18h30 Fondation Vincent van Gogh Arles Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 12 novembre, à 18h30

Entrée libre, sans réservation (duré 1h)

Le mardi 12 décembre, la Fondation Vincent van Gogh Arles est heureuse d’accueillir pour une soirée de projection et de discussion l’artiste Mona Varichon qui participe à l’exposition « L’Atelier du Sud », présentée jusqu’au 21 avril 2024.

Durant cette soirée, l’artiste présentera deux vidéos à partir desquelles elle a travaillé afin de réaliser l’œuvre murale Un chapitre dans l’histoire, version spéciale VG (2023) exposée à la résidence et à la Fondation. Cette projection sera suivie d’une discussion avec Margaux Bonopera, co-curatrice de l’exposition, afin d’aborder la question de la diffusion de ses vidéos, de ses influences et sources d’inspirations, ainsi que des différentes catégories artistiques auxquelles elle se réfère ou interroge.

Vidéos présentées :

5 avril 2019 Deux Frères (Nda) (9 min 15 s)

et 6 avril 2019 Gilets Jaunes Acte XXI (J’me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches) (6 min 24 s)

Biographie de l’artiste :

Née en 1989 à Paris, Mona Varichon est artiste et traductrice. Après avoir complété une licence de sociologie à l’université Paris-Descartes, elle obtient un bachelor of Fine Arts au San Francisco Art Institute et un master of Fine Arts au ArtCenter à Los Angeles. Elle était en résidence à l’Atelier du Sud à Arles en janvier 2023.

Avec la matière et les outils du quotidien – comme la publicité, les réseaux sociaux ou la parole de ses proches –, ses photos, vidéos et performances dessinent une chronique du temps présent qui cherche à y rendre hommage tout en révélant les réalités sociologiques qui l’animent et qui l’aggravent. Ses vidéos ont récemment été présentées au festival Les Écrans documentaires à Arcueil, au Centre Pompidou à Paris, à la Villa Arson à Nice, au CAPC – Musée d’art contemporain de Bordeaux ou encore à l’Egyptian Theatre à Hollywood.

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T19:30:00+01:00

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T19:30:00+01:00

pnl mona varichon

Mona Varichon, 5 avril 2019 Deux Frères (Nda), 2021

HD vidéo, couleur, stéréo, 9 min 16 sec