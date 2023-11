Un heure, une œuvre : Charlotte Houette Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Un heure, une œuvre : Charlotte Houette 30 novembre et 7 décembre Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 30 novembre 2023, Arles. 15 € par adulte, déjeuner compris Née en 1983 à Chambray-lès-Tours, France. Vit et travaille à Paris.

Charlotte Houette travaille principalement autour de la peinture – sa production, son histoire et ses limites. Depuis 2019, elle réalise des tableaux comportant des reproductions de fenêtres ; pour celui présenté ici, l’artiste s’est inspirée de la fenêtre de l’atelier de la résidence en reprenant ses dimensions exactes. Ses œuvres viennent perturber l’expérience physique que les spectateur ·rices entretiennent avec l’environnement de l’exposition, rappelant la Fresh Widow de Marcel Duchamp (1920). Les feuilles de gélatine évoquent l’univers du cinéma, qu’elle a aussi exploré en compagnie de François Lancien-Guilberteau durant sa résidence avec l’organisation d’un ciné-club intitulé Totale Dérive. Une heure, une œuvre

Les médiatrices vous proposent d’explorer le travail d’un·e artiste de l’exposition, lors d’une conférence d’une demi-heure.

L’échange se poursuit autour d’un déjeuner fourni par la Fondation.

tarif : 15 € par adulte, déjeuner compris

durée : 1h à 1h15

Sur réservation : reservation@fvvga.org ou +33(0)4 90 93 49 36 Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles

2023-11-30T12:30:00+01:00 – 2023-11-30T13:30:00+01:00

2023-12-07T12:30:00+01:00 – 2023-12-07T13:30:00+01:00

