Week-end inaugural de « L’Atelier du Sud » Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Week-end inaugural de « L’Atelier du Sud » 18 et 19 novembre Fondation Vincent van Gogh Arles Entrée libre, sans inscription

L’Atelier du Sud

——

✨ Week-end inaugural : entrée libre samedi 18 et dimanche 19 novembre, de 10h à 18h (dernières admissions à 17h15)

——

En 1888 à Arles, Van Gogh rêvait de partager son toit, la maison jaune, avec d’autres peintres pour fonder un atelier collaboratif.

Entre 2020 et 2023, à l’initiative de Maja Hoffmann, c’est l’artiste américaine Laura Owens qui organise et pilote la résidence L’Atelier du Sud dans une maison privée de la rue du Cloître.

Aujourd’hui, la Fondation Vincent van Gogh Arles invite les 24 participant·es à se retrouver pour restituer cette étape de leur parcours artistique.

Les tableaux Champ de blé avec coquelicots et Les épis verts (Arles, 1888) de Van Gogh et plusieurs fac-similés de sa correspondance accompagnent la démarche des participant·es de L’Atelier du Sud.

Avec les artistes :

Laura Owens – Candida Alvarez – Alvaro Barrington – Julie Beaufils – Julien Ceccaldi Jacob Eisenmann – Gabriele Garavaglia – Charlotte Houette – Gary Indiana – Parker Ito François Lancien-Guilberteau – Sadie Laska – Miriam Laura Leonardi – Eric Palgon Blake Rayne – Adee Roberson – Andy Robert – Clément Rodzielski – Asha Schechter Alake Shilling – Naoki Sutter-Shudo – Alicia Vaïsse – Mona Varichon – Alexander Zevin & Vincent van Gogh

Commissariat d’exposition : Bice Curiger, Vassilis Oikonomopoulos, Margaux Bonopera, Eimear Martin

L’exposition est réalisée par la Fondation Vincent van Gogh Arles en collaboration avec LUMA.

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

van gogh l’atelier du sud

Installation de l’œuvre de Miriam Laura Leonardi, VAN À GOGO CLUB (version blown away by Mistral), 2023 / Fondation Vincent van Gogh Arles