Mini-Mercredis pour les 4-6 ans : Nature abstraite

Bouches-du-Rhône Mini-Mercredis pour les 4-6 ans : Nature abstraite Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 11 octobre 2023, Arles. Mini-Mercredis pour les 4-6 ans : Nature abstraite Mercredi 11 octobre, 15h30 Fondation Vincent van Gogh Arles 5 € par enfant goûter inclus De nombreuses artistes s’inspirent des paysages qu’elles ont connu, lors de leur enfance ou au cours de leurs voyages. Montagnes, volcans, immeubles, découvre comment les artistes ont su exprimer leur vision du paysage, qu’il soit naturel ou urbain. Les mini-mercredis

Des visites adaptées aux enfants de 4 à 6 ans, pour découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices le mercredi après-midi, une fois par mois.

tarif : 5 € par enfant goûter inclus

durée : 1h

Inscription requise : reservation@fvvga.org ou T. 04 90 93 49 36 Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 93 49 36 »}] [{« link »: « mailto:reservation@fvvga.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:30:00+02:00

