L’Art en famille avec Adrien Vescovi Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 30 septembre 2023, Arles.

L’Art en famille avec Adrien Vescovi Samedi 30 septembre, 14h00 Fondation Vincent van Gogh Arles 1 enfant + 1 adulte : 15 € / adulte supp. : 10 € / enfant supp. : 5 €

Vague de chaleur : Couleurs minérales

Lors de cet atelier, nous allons découvrir la teinture naturelle à partir de minéraux : des ocres provenant du Roussillon, du Vaucluse et d’autres provenances. Pour cela nous utiliserons des outils (casseroles, cuillères, balance…) rappelant ceux d’un alchimiste. Nous tenterons d’expérimenter la couleur par la transformation de cette matière, de la poudre à la couleur. Une fois les couleurs obtenues, nous tenterons d’en garder une trace.

Adrien Vescovi

Adrien Vescovi vit et travaille à Marseille depuis 2017 après une longue pratique installée dans les montagnes de Haute-Savoie. L’artiste réinvestit avec des enjeux contemporains la question de la toile libre et d’une peinture pensée à une échelle architecturale et naturelle. L’importance du contexte dans lequel l’artiste vient installer ses œuvres est pour lui un facteur d’étude incontournable. Adrien compose des temporalités, assemble des couleurs travaillées selon différents processus alchimiques, à partir de l’air (rayons du soleil et de la lune), la terre (ocres et végétaux) et le feu (cuissons, infusions). Sa manière de coudre est une façon de peindre. Le hasard est son allié.

L’art en famille

Accompagné·es par un artiste, les participants expérimenteront en famille différentes pratiques et réaliseront leurs propres créations.

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

atelier famille

Adrien Vescovi, Sans titre (Jours de lenteur, page 4&5), 2022

Draps (coton, lin, chanvre, métis), teintures naturelles, couture et corde

Vue de l’exposition Jours de lenteur, Casino Luxembourg, Lux