Journée du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Journée du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 16 septembre 2023, Arles. Journée du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles 16 et 17 septembre Fondation Vincent van Gogh Arles Entrée libre, visite sans réservation, dans la limite des places disponibles De 10h à 17h15, entrée libre le samedi 16 et dimanche 17 septembre. (fermeture à 18h)

>> Information sur les 5 tableaux de Van Gogh exposés

>> Information sur l’exposition « Action, Geste, Peinture » Visites proposées dans le cadre de ce week-end : 10h30 : Présentation générale de l’exposition de 30 minutes

11h00 : Présentation générale de l’exposition de 30 minutes

11h30 : Visite commentée (durée 1h)

14h00 : Présentation générale de l’exposition de 30 minutes

15h00 : Visite commenté (durée 1h)

16h00 : Présentation générale de l’exposition de 30 minutes Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« link »: « https://www.fondation-vincentvangogh-arles.org/exposition/502851/ »}, {« link »: « https://www.fondation-vincentvangogh-arles.org/exposition/brouillon-auto-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00 journées du patrimoine exposition Vue de la Fondation Vincent van Gogh Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Fondation Vincent van Gogh Arles Adresse 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville Fondation Vincent van Gogh Arles Arles latitude longitude 43.678168;4.627547

Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/